Comunicato Napoli su Kvaratskhelia, il destinatario del messaggio ha un nome e un cognome

Il Napoli ha preso posizione dopo le voci circolate in questi giorni relative al prolungamento di contratto di Khvicha Kvaratskhelia.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Nella giornata di ieri, a sorpresa, il Napoli ha diramato un duro comunicato in merito alle voci sul presunto rinnovo di contratto di Khvicha Kvaratskhelia.

“Alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia. Si tratta di ‘cazzate’. Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore (il cui contratto scade tra 4 anni). Non lo hanno fatto né Mauro Meluso, né Maurizio Micheli, né Aurelio de Laurentiis, né Andrea Chiavelli”, si legge nella nota del club azzurro.

COMUNICATO SSC NAPOLI, A CHI ERA REALMENTE INDIRIZZATO?

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il destinatario di questo messaggio sarebbe Mamuka Jugeli, agente del talento georgiano. L’entourage di Kvaratskhelia avrebbe fatto trapelare la richiesta di un ingaggio da 5 milioni netti a stagione, il doppio rispetto a quanto percepito attualmente. Il Napoli ritiene premature queste indiscrezioni e vuole gestire la questione rinnovo direttamente con il giocatore, senza forzature mediatiche. Ecco quanto scritto dal noto quotidiano:

“La nota sembra avere un destinatario chiaro, al di là del riferimento ai media: l’agente dell’attaccante Mamuka Jugeli. La maxi- richiesta (5 milioni) non va sbandierata, ma verificata col Napoli: l’idea di un ingaggio raddoppiato rispetto a quello attuale evidentemente è considerata superata dall’entourage del giocatore che però dovrà aspettare un confronto con il club azzurro, finora non ancora avvenuto, per mettere le carte sul tavolo. Le modalità saranno decise dal club azzurro”.

Khvicha Kvaratskhelia si è rivelato uno dei colpi migliori di calciomercato, conquistando tutti con le sue giocate di altissimo livello. L’attaccante georgiano è già un idolo dei tifosi del Napoli, che sperano di vederlo a lungo con la maglia azzurra. Il suo contratto scade nel 2027, ma la dirigenza partenopea potrebbe premiarloo con un adeguamento, nei tempi e modi che riterrà opportuni.