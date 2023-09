Smentita rinnovo Kvaratskhelia, sui social: “Livello comunicativo da bar. Che imbarazzo per i tifosi del Napoli”

Il Napoli ha smentito le voci riguardanti il rinnovo di Kvaratskhelia con un comunicato che non è piaciuto alla stampa.

Il Napoli, con un comunicato diramato via social, nella giornata di ieri ha smentito le notizie comparse sui quotidiani riguardo una presunta trattativa per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia.

“Alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia. Si tratta di ‘cazzate’. Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore (il cui contratto scade tra 4 anni). Non lo hanno fatto né Mauro Meluso, né Maurizio Micheli, né Aurelio de Laurentiis, né Andrea Chiavelli”, si legge nella nota diffusa dalla società campana.

Comunicato SSC Napoli, la reazione di alcuni giornalisti

Un comunicato dunque che smentisce le voci riguardanti una possibile richiesta di aumento dell’ingaggio a 6 milioni di euro netti a stagione da parte dell’entourage del giocatore. Secondo il Napoli, non è in corso alcuna trattativa per il prolungamento del contratto dell’esterno offensivo georgiano, il cui accordo con gli azzurri scadrà nel 2027.

Dall’altra parte però non è andato giù il comunicato scritto dalla società azzurra che ha trovato diverse repliche tra cui quella del giornalista e conduttore di Tv Play, Riccardo Meloni, che attraverso un post su Twitter parla di un comunicato che ‘mette in imbarazzo i tifosi del Napoli’ definendo il livello comunicativo della società ‘da bar’.

Di seguito il tweet: