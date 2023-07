CDS- Kvaratskhelia rinnovo con il Napoli fino al 2029: Il retroscena prima di Napoli-Milan

Kvaratskhelia ha rinnovato con il Napoli fino al 2029. Scopriamo i dettagli dell’accordo e il retroscena prima del match di Champions League contro il Milan.

Calciomercato Napoli. L’annuncio ufficiale è l’unico tassello che manca per confermare il rinnovo del contratto del calciatore georgiano Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli, riporta il Corriere dello Sport. L’accordo tra il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, e l’agente del talentuoso ala è stato raggiunto diversi mesi fa e prevede un’estensione del contratto fino al 2028, con l’opzione di prolungarlo per un altro anno.

In base a quanto riportato dal quotidiano sportivo, il nuovo contratto vedrà raddoppiare l’ingaggio di Kvaratskhelia, . Ciò rappresenta un significativo segno di fiducia nelle sue abilità da parte del club, riconoscendo il suo straordinario contributo in campo.

“Khvicha firmerà un nuovo contratto fino al 2028, con la possibilità di ritrovarsi dentro l’ormai classica opzione a favore del club azzurro fi no al 2029, e praticamente raddoppierà il suo attuale stipendio da 1,4 milioni di euro: arriverà a 2,5 milioni più bonus, così da toccare i 3 milioni”.

Rinnovo Kvaratskhelia: Il retroscena prima di Napoli-Milan

Il Corriere dello sport rivela anche un retroscena:

““Kvara c’è: presente. Sereno e tranquillo dopo il primo ritiro e l’arrivo a Dimaro del suo agente, Mamuka Jugeli: lunedì è stato spettatore dell’esordio del suo pupillo al Comunale di Carciato con la Spal, ha fatto un’apparizione lampo con suo fi glio e Cristian Zaccardo, l’uomo che ha proposto il tesoro Kvara a Giuntoli, ha cenato con Micheli in uno dei ristoranti dello Sport Hotel Rosatti e poi è andato via. C’era poco di cui chiacchierare, con il Napoli, la questione era già stata affrontata per benino con De Laurentiis prima del ritorno dei quarti di Champions con il Milan“.

Dall’arrivo a Napoli, Kvara ha dimostrato di essere uno dei giocatori più influenti della squadra, grazie alla sua velocità, tecnica e abilità nel creare occasioni di gol. Con questo rinnovo, il Napoli assicura il suo futuro, puntando sul talento e la crescita del giovane georgiano.

Rimane solo l’annuncio ufficiale per confermare questa importante notizia, che arriverà presumibilmente nei prossimi giorni, ponendo fine alle speculazioni e consolidando la presenza di Kvara nel progetto tecnico del Napoli.