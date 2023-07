Rinnovo Kvaratskhelia, agente a Dimaro: decisione presa, possibile raddoppio dell’ingaggio

L’agente di Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, è a Dimaro per discutere il rinnovo del suo assistito e poter formalizzare il tutto.

Il giocatore georgiano Khvicha Kvaratskhelia sembra avere le idee chiare sul suo futuro calcistico, ed è tutto incentrato sul Napoli. Ieri, si è tenuto un incontro cruciale tra Mamuka Jugeli, l’agente di Kvaratskhelia, e il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis presso la sede del ritiro estivo del club a Dimaro.

Nonostante abbiano seguito insieme l’amichevole degli azzurri contro la Spal, la vera partita si è giocata dopo il fischio finale, quando i due hanno iniziato a discutere seriamente di ciò che li riguardava. . Le basi – come scrive calciomercato.com – erano già state poste in primavera, ora si tratta di entrare nella fase operativa per poter finalmente formalizzare il tutto.

L’accordo sembra già ben avviato per il rinnovo del contratto di Kvaratskhelia fino al 2028, con un’opzione per estenderlo fino al 2029. L’aspetto più delicato riguarda le cifre, poiché il giocatore georgiano vorrebbe almeno raddoppiare l’attuale stipendio di 1,3 milioni di euro netti per stagione. Nonostante questa richiesta ambiziosa, trapela un grande ottimismo sulla possibilità di raggiungere presto un accordo soddisfacente.

Il giovane calciatore, che si è distinto come il miglior giocatore della scorsa Serie A, è molto ambito sul mercato. Ma Kvaratskhelia sembra concentrato solo sul Napoli al momento e ha rifiutato tutte le proposte provenienti dalla Premier League. Il suo futuro è legato alla firma di un nuovo contratto con il club partenopeo, e dopo l’incontro di ieri, questo obiettivo sembra sempre più vicino.