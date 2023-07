Ritiro Napoli a Dimaro, diverse novità tattiche nel match con la SPAL: i dettagli

Il Napoli ha sostenuto la seconda amichevole del ritiro di Dimaro contro la SPAL, non andando oltre il pareggio (1-1).

Nell’ultima amichevole disputata a Dimaro, il risultato finale di Napoli e SPAL è stato di 1-1. Dopo la vittoria nel primo test contro i dilettanti dell’Anaune, gli azzurri non riescono a fare di meglio contro la SPAL, rischiando addirittura di perdere: il capitano della Primavera, Puletto, segna per i padroni di casa, ma Anguissa risponde con un gol a un quarto d’ora dalla fine.

Il Napoli di Garcia però ha mostrato alcune interessanti novità tattiche. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la squadra partenopea ha abbassato leggermente il proprio baricentro, dimostrandosi pronta a sfruttare gli spazi maggiori nella metà campo avversaria. Già alla vigilia, Garcia aveva menzionato la stanchezza della squadra, mettendo quasi le mani avanti riguardo a una prestazione sicuramente non brillante. Tuttavia, a dispetto delle difficoltà, la squadra ha dimostrato di avere momenti di gioco fluido e coordinato.

Ma ciò non è l’unico aspetto degno di nota. Come riportato nell’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, durante la sfida Napoli-SPAL è stata introdotta una novità riguardante le palle inattive, con Kvaratskhelia coinvolto sia nel calciare le punizioni che i calci d’angolo. Questa piccola ma significativa innovazione si è dimostrata una scelta interessante per gli azzurri.

Sabato, la squadra tornerà in campo contro i turchi dell’Hatayspor a Castel di Sangro alle 18.30, in quella che rappresenta la prima amichevole internazionale per gli uomini di Rudi Garcia. Un test sicuramente più probante, ma che offrirà l’opportunità di continuare a sperimentare e migliorare le nuove soluzioni tattiche messe in mostra durante l’incontro con la SPAL.