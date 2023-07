Napoli-SPAL, i tifosi contro un azzurro: “Non convince più. Chissà cosa ne pensa Garcia”

Il Napoli non è andato oltre il pareggio contro la SPAL. I tifosi partenopei si sono scagliati contro Alex Meret.

Il Napoli ha affrontato la SPAL nel secondo test amichevole a Dimaro, ma la partita è stata condizionata da un violento nubifragio che ha reso il terreno di gioco pesante. Nonostante gli sforzi, gli azzurri hanno concluso la sfida con un pareggio 1-1, con i gol di Puletto da centrocampo per la SPAL e di Anguissa per il Napoli. La prossima gara si terrà nel ritiro di Castel di Sangro.

Sui social sono emersi alcuni messaggi poco incoraggianti da parte di alcuni tifosi del Napoli, concentrati principalmente sulle prestazioni del portiere Alex Meret. Tanti i supporters che hanno criticato aspramente il gol subito da centrocampo, mentre altri hanno espresso preoccupazioni sulla sua sicurezza tra i pali:

“Ma come si fa a prendere un gol del genere da centrocampo”, “Non mi convince, l’anno scorso ci è andata bene, ma non rischierei ancora”, “Il Napoli ha un problema serissimo tra i pali”. “Sono convinto che Gollini diventerà il portiere titolare del Napoli”. Poi ancora: “Chissà cosa ne pensa Garcia di Meret”, “Meret non dà mai la sensazione di essere sicuro tra i pali”.

Dobbiamo ricordare che il portiere è stato un protagonista eccellente nella scorsa stagione, e sarebbe sbagliato giudicare le sue capacità su un singolo episodio.