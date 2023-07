Napoli-SPAL, le formazioni ufficiali: ancora mosse ‘inaspettate’ in campo

Napoli e Spal si affrontano nel secondo test del ritiro di Dimaro, con Garcia che opta per numerose seconde linee dall’inizio.

Nella cornice del secondo test del ritiro di Dimaro, Napoli e SPAL si preparano a scendere in campo per una sfida emozionante. Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha deciso di mescolare le carte e schierare diverse seconde linee fin dall’inizio dell’incontro.

Questa sarà anche la prima vera uscita per i big del Napoli, che sono arrivati più tardi rispetto al resto della squadra a causa dei loro impegni con le nazionali. Un’occasione attesa dai tifosi partenopei per vedere in azione le stelle che hanno reso grande la squadra nella stagione precedente.

La Spal, d’altra parte, affronta questa sfida sotto la guida del neo-tecnico Mimmo Di Carlo. La squadra riparte dalla Serie C dopo l’amara retrocessione subita nella stagione passata, e questo incontro rappresenta un’opportunità per dimostrare il proprio valore e iniziare con il piede giusto il percorso di riscossa.

Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Folorunsho, Demme, Elmas; Politano, Simeone, Zedadka. Allenatore: Garcia. A disposizione: Meret; Contini, Rrahmani, Obaretin, Olivera, Zielinski, Di Lorenzo, Anguissa, Osimhen, Zerbin, Saco, Lobotka, Kvaratskhelia, Raspadori.

SPAL (4-3-3):Alfonso; Dickmann, Peda, Arena, Tripaldelli; Parravicini, Murgia, Celia;

Orfei, Antenucci, D’Orazio. Allenatore: Di Carlo