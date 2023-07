Napoli-SPAL, in TV e streaming: canale, orario e probabili formazioni dell’amichevole

Il Napoli campione d’Italia affronta la SPAL oggi 24 luglio in amichevole: ecco dove vederla in TV e streaming, orario e probabili formazioni.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Napoli-SPAL, la seconda uscita stagionale dei campioni d’Italia, è in programma oggi, lunedì 24 luglio 2023, alle ore 18:30.

Amichevole Napoli-SPAL oggi in TV: canale TV e streaming

Il Napoli affronta la SPAL oggi, lunedì 24 luglio, nella seconda amichevole estiva. Fischio d’inizio alle 18:30 allo stadio di Dimaro, dove i campioni d’Italia sono in ritiro.

Dove vedere Napoli-SPAL in TV e streaming? La partita è trasmessa in diretta su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre) e su Sky Sport Calcio (canale 202).

Gli azzurri di Rudi Garcia affrontano la squadra di Serie C allenata da Domenico Di Carlo, per quella che sarà l’ultimo test prima della fine del ritiro in Val di Sole. Possibile l’impiego di alcuni big come Osimhen, Kvaratskhelia e Zielinski.

Ecco le probabili formazioni di Napoli-SPAL:

NAPOLI (4-3-3): Contini; Zanoli, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Demme, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Fiordaliso, Dickmann, Meccariello, Tripaldelli; Contiliano, Murgia, Maistro; Rabbi; Antenucci, La Mantia.

Per vedere l’amichevole in diretta TV, appuntamento su Tv8 e Sky Sport Calcio a partire dalle 18:30 di oggi 24 luglio. In streaming su Sky Go, NOW e sul sito di Tv8.it.