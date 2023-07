Garcia alla RAI: “Osimhen resta? nel calcio mai dire mai. Ci serve un difensore, vi svelo il mio obiettivo” -VIDEO

L’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, discute i piani di mercato del Napoli, il rapporto con i tifosi e il futuro di Osimhen in un’intervista con la RAI.

Calciomercato Napoli. Parlando dal ritiro di Dimaro ai microfoni di RAI Sport, l’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, ha espresso la sua visione per la squadra e ha discusso le sue aspettative per la prossima stagione.

Garcia fa il punto sul mercato del Napoli: “Osimhen resta? Mai dire mai”

Rudi Garcia, ha fatto il punto della situazione sul mercato azzurro. Il tecnico francese ha parlato del futuro di Osimhen, corteggiato dal PSG, e della ricerca di un nuovo difensore centrale dopo l’addio di Kim Min-Jae.

“Spero che Osimhen resti con noi, è sotto contratto ed è molto importante per la squadra, ma nel calcio non si può mai dire mai” ha dichiarato Garcia, senza escludere definitivamente una possibile cessione della punta nigeriana. L’allenatore si è detto comunque fiducioso sulla permanenza di Osimhen, che ha dimostrato di tenere molto alla maglia azzurra.

Per quanto riguarda il difensore, Garcia predica calma: “Stiamo cercando un sostituto all’altezza di Kim, ma non abbiamo fretta. L’importante è prendere la decisione giusta“. Il tecnico francese sembra avere le idee chiare sul profilo del nuovo centrale, ma per il momento preferisce non svelare il nome del prescelto.

L’obiettivo di Garcia è mantenere alto il livello della rosa a disposizione, come dimostrano anche le sue parole sui tifosi: “Non mi aspettavo un entusiasmo così, è bellissimo. Voglio una squadra sempre affamata di vittorie“. Il Napoli non vuole fermarsi dopo la straordinaria cavalcata della scorsa stagione e il mercato sarà fondamentale per confermarsi ad alti livelli.

