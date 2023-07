Napoli, ora tocca a Mario Rui: l’azzurro prossimo al rinnovo, le ultime su Osimhen

Nell’ultimo “Speciale Calciomercato” trasmesso su Sky Sport 24, sono venute fuori interessanti novità riguardanti il mercato del Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Oltre alle operazioni di mercato in entrata, la società partenopea sta concentrando i propri sforzi anche sui rinnovi contrattuali dei calciatori presenti in rosa, con l’obiettivo di mantenere una formazione competitiva in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il prossimo calciatore destinato a prolungare il proprio rapporto con il club è Mario Rui. Il club è prossimo a siglare un nuovo accordo con l’atleta, che lo legherà alla maglia azzurra per almeno un altro anno. Questo conferma l’importanza del giocatore all’interno della squadra, che ha contribuito in modo significativo alla conquista dello scudetto nella scorsa stagione. Mario Rui, insieme a Zielinski, è uno dei pochi giocatori rimasti della formazione che ha raggiunto il notevole punteggio di 91 punti durante il campionato.

Passando poi a Victor Osimhen, la situazione del suo contratto sembra essere ancora in stand-by, senza particolari novità da segnalare. Come riportato dall’emittente televisiva, le trattative tra il giocatore e il club sono ancora in corso e si prevede che continueranno fino alla fine del secondo ritiro della squadra a Castel di Sangro. Il tecnico della squadra, Garcia, ha rassicurato i tifosi affermando che il calciatore nigeriano ha il desiderio di rimanere con la squadra. In caso di rinnovo, Osimhen potrebbe diventare il calciatore con il salario più alto nella storia del Napoli.