Osimhen a Napoli è felice e non ha intenzione di andare via: sarà l’azzurro più pagato

Come riportato da Il Mattino, l’attaccante del Napoli Victor Osimhen è sempre più vicino a prolungare il suo contratto con il club azzurro.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – L’attaccante nigeriano Victor Osimhen sembra essere sempre più vicino a prolungare il suo contratto con il Napoli, come riportato nell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino. Il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, ha fissato un prezzo elevatissimo per il giocatore, spaventando molti, ma finora l’agente del calciatore, Roberto Calenda, non ha presentato proposte concrete da altre squadre.

Se entro la fine di luglio non ci saranno cambiamenti significativi nello scenario, ovvero nel caso in cui Mbappé lasci il PSG scatenando un vorticoso e milionario mercato dei bomber, Osimhen, secondo quanto riferito da Il Mattino, resterà fedele alla maglia azzurra del Napoli. Il club partenopeo sembra pronto a soddisfare le richieste dell’attaccante, offrendo un nuovo contratto che dovrebbe garantirgli uno stipendio di almeno 6-7 milioni di euro.

Tuttavia, l’entusiasmo per il rinnovo è temperato da alcune preoccupazioni. La cifra proposta rischia di far esplodere il tetto salariale fissato negli ultimi anni intorno ai 2,5 milioni di euro. Questa scelta rappresenterebbe una scommessa per il club, ma De Laurentiis sembra essere certo che Osimhen sia uno dei pochi calciatori in grado di spostare gli equilibri nella Serie A. Pur rinunciando a un considerevole incremento del valore del suo cartellino, il nigeriano vede elevate probabilità di ottenere una qualificazione tra le prime quattro posizioni, permettendo così al Napoli di partecipare alla nuova Champions League 2024-2025, dove gli introiti economici salirebbero alle stelle.

Uno dei punti ancora da definire riguarda la clausola nel nuovo contratto, aspetto a cui De Laurentiis sembra opporsi categoricamente. Nonostante questo, Osimhen è felice a Napoli e non ha alcuna intenzione di abbandonare la squadra.