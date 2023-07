GAZZETTA – Segnali positivi per Osimhen, un po’ meno per due azzurri: addio scontato?

Segnali positivi per il rinnovo dell’attaccante del Napoli Osimhen, ma la crescita dell’ingaggio potrebbe portare all’addio di due azzurri.

Nell’ambito del fervente mercato estivo di acquisti e cessioni, l’attenzione del Napoli è ora focalizzata sulla trattativa di rinnovo del contratto dell’attaccante Victor Osimhen. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la società partenopea e il nigeriano stanno discutendo il prolungamento del contratto, e i segnali finora sono incoraggianti.

La dirigenza partenopea ha chiaramente espresso la volontà di premiare le prestazioni di Osimhen, autentico capocannoniere dell’ultimo campionato di Serie A italiana, con un adeguamento salariale significativo. Si parla di un aumento che porterebbe l’ingaggio dell’attaccante a oscillare tra i sei e i sette milioni di euro annui, rispetto ai circa 4.5 milioni di euro attuali.

Nonostante il primato raggiunto nella classifica marcatori e le voci di mercato, sembra che Osimhen sia profondamente legato al Napoli e desideroso di continuare la sua avventura con il club azzurro. La sua perfetta integrazione nel sistema di gioco azzurro, unita all’affetto incondizionato dei tifosi, rende la permanenza del centravanti nigeriano un obiettivo di primaria importanza per la società.

Il rinnovo di Osimhen porta all’addio quasi scontato di due giocatori del Napoli

L’eventuale rinnovo di Victor Osimhen porterebbe anche ad alcune conseguenze per il club. L’incremento nell’ingaggio dell’attaccante comporterebbe un aumento consistente del monte ingaggi complessivo della squadra. Attualmente attestato a settanta milioni di euro, tale monte potrebbe diventare ingombrante, rendendo necessario un bilanciamento delle spese.

In questo scenario, sarebbe difficile mantenere in rosa due giocatori particolarmente pagati come Piotr Zielinski e Hirving Lozano, i cui stipendi sono tra i più alti della squadra e si equiparano a quello di Osimhen. Per gestire la situazione finanziaria, il Napoli potrebbe essere costretto a cedere almeno uno di loro, se non entrambi.

La sfida per la dirigenza sarà quindi quella di trovare un equilibrio tra il desiderio di rinnovare con la stella dell’attacco partenopeo e la necessità di mantenere una situazione economica sostenibile. Solo il tempo dirà come si evolveranno le trattative di rinnovo e quali decisioni verranno prese per plasmare la squadra azzurra in vista della prossima stagione calcistica. Resta da seguire con attenzione gli sviluppi di questa complessa e cruciale fase del calciomercato partenopeo.