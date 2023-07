CorrSport: Il Napoli pensa a Lacroix. Per il centrocampo spunta un ‘amico’ di Osimhen”

Il Napoli ha messo gli occhi su Maxence Lacroix per rinforzare la difesa, mentre una nuova idea a centrocampo porta il nome di Boubakary Soumaré.

Calciomercato Napoli. In casa Napoli si sta lavorando sodo sul mercato. Dopo l’addio di Kim al Bayern, la ricerca del suo sostituto si intensifica. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, un nuovo nome balza alla ribalta: Maxence Lacroix. Il giovane difensore francese, attualmente in forza al Wolfsburg, potrebbe essere l’elemento perfetto per la retroguardia azzurra.

Lacroix, l’ultimo jolly per la difesa del Napoli

Lacroix, 23 anni, si è messo in luce nella passata stagione della Bundesliga giocando 24 partite. La sua duttilità, che gli permette di adattarsi sia a una difesa a tre che a quattro, e la sua presenza dominante nell’area di rigore grazie ai suoi 190 centimetri di altezza, lo rendono un interessante profilo per il Napoli. Rispetto ad altri nomi circolati, come quello di Kilman dei Wolves, Lacroix rappresenta anche un’opzione economicamente più conveniente.

Soumaré, l’ultima idea per il centrocampo del Napoli

Nel frattempo, si cerca anche un nuovo elemento a centrocampo. L’ultima idea porta il nome di Boubakary Soumaré, 24 anni, centrocampista del Leicester, club recentemente retrocesso in Championship. Soumaré, con le sue caratteristiche fisiche e tecniche, potrebbe rappresentare l’alternativa ideale a Lobotka o potrebbe anche affiancarsi a lui, essendo le sue doti complementari a quelle del regista slovacco. Cresciuto nel PSG, ha giocato nel Lille con Osimhen e, dal 2021, veste la maglia del Leicester, dove ha collezionato 26 presenze nell’ultimo campionato.

Sia Lacroix che Soumaré rappresentano due possibili innesti di grande prospettiva per il Napoli. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se queste idee si trasformeranno in realtà concrete.