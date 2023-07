Pedulla: Napoli-Danso, il Lens non fa sconti. Rinnovo Osimhen, la situazione”

Pedullà riporta alcuni aggiornamenti sul calciomercato del Napoli a cominciare da Danso, passando al rinnovo di Victor Osimhen.

Calciomercato Napoli. Il Napoli è alla ricerca di un sostituto per Kim e Danso è nei radar, ma le richieste del Lens sono alte. Intanto, Pedullà aggiorna sulla questione del rinnovo di Osimhen.

Napoli su Danso nonostante le alte richieste del Lens

Il Napoli è attivo sul mercato in cerca di un sostituto di Kim, passato al Bayern Monaco. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà in un episodio di Speciale Calciomercato su SportItalia, uno dei principali obiettivi è Kevin Danso. Tuttavia, le richieste del Lens sembrano essere un ostacolo: “Il Lens, dopo le cessioni di Openda e Fofana, non intende fare sconti. Il club punta a rialzare le sue già elevate richieste (circa trenta milioni di euro)“.

Pedullà sul rinnovo di Osimhen

Ma non è solo la difesa a essere al centro dei pensieri del Napoli. Il futuro di Victor Osimhen è ancora da definire. Pedullà ha offerto alcuni aggiornamenti sulla situazione: “L’atteggiamento di Osimhen nei confronti del Napoli è stato finora straordinario. Il nigeriano non sta spingendo verso l’addio, ma sta discutendo il rinnovo con il suo agente. Il Napoli vorrebbe portare la clausola del calciatore a una cifra decisamente superiore ai 100 milioni. Si sta discutendo anche di un rinnovo basato su sette milioni di euro a stagione“.

Le prossime settimane saranno cruciali per il Napoli, sia per definire il futuro di Osimhen che per cercare di concludere un eventuale accordo per Danso. Il club azzurro sta lavorando sodo per costruire una squadra in grado di competere al massimo livello nella prossima stagione.