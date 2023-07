Napoli su Danso: offerta da 12 milioni di euro per il difensore del Lens

Il Napoli si muove deciso nel calciomercato e fa un’offerta di 12 milioni di euro per il difensore austriaco Kevin Danso. Nel frattempo, il club azzurro lavora per sfoltire la rosa con diversi trasferimenti in vista.

Calciomercato Napoli. Il Napoli è deciso a rinforzare la difesa e Kevin Danso, il difensore centrale austriaco del Lens, è il nome più caldo. Secondo le ultime notizie, il club partenopeo avrebbe offerto 12 milioni di euro per il difensore, preferito dal tecnico Garcia per sostituire Kim, recentemente passato al Bayern Monaco.

Il direttore sportivo del Napoli, Marcello Meluso, sta lavorando intensamente per sfoltire la rosa. Diversi giocatori sono sul punto di essere ceduti: Cioffi al Gubbio, Vergara alla Reggiana, Marchisano alla Pro Sesto, Spavone alla Pro Vercelli mentre Ambrosino è vicino al Catanzaro.

In parallelo, il Napoli sta cercando un sostituto per Zanoli, su cui insiste il Genoa. Garcia vuole decidere sulla sua cessione all’inizio della prossima settimana e nel caso dovesse arrivare il via libera, al suo posto è pronto Faraoni, attualmente al Verona, che sarebbe disponibile per tre milioni di euro.

Un altro calciatore che esce di scena è Lucas Tousart. Il francese ha preferito rimanere a Berlino, passando dall’Hertha all’Union. Intanto, il trasferimento di Gabri Veiga al Celta Vigo è stato bloccato per il momento.

Nel corso della giornata di ieri, c’è stata una nuova conference per Danso. Il Lens valuta il difensore austriaco con genitori ghanesi 22 milioni di euro, mentre il Napoli offre 15. Nel casting dei possibili sostituti si segnalano anche Kilman, Mavropanos e Ibanez.

Ricci, il talento del Torino, fa gola a molti club, ma anche in questo caso il Napoli è in corsa. Le prossime settimane saranno decisive per delineare la rosa azzurra per la prossima stagione.