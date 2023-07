Napoli, Garcia vuole Danso: De Laurentiis rinuncia a Scalvini?

Nel suo primo incontro di mercato con il Napoli, Rudi Garcia avrebbe chiesto l’acquisto del difensore centrale Danso. Nel frattempo, l’alto prezzo richiesto per Giorgio Scalvini potrebbe aver fatto deragliare i piani del club.

Calciomercato Napoli. Il Napoli è in cerca di un difensore per sostituire Kim, che recentemente è passato al Bayern Monaco. A dare la notizia è stata la redazione sportiva di Tele A, che ha rivelato le ultime mosse del club presieduto da Aurelio De Laurentiis: “Il Napoli ha provato a ingaggiare Schuurs, ma il Torino ha messo un prezzo molto alto. Il primo nome proposto da Rudi Garcia alla società è quello di Danso. Il club azzurro sta monitorando il giocatore con attenzione.”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha mostrato un grande interesse per il difensore centrale Giorgio Scalvini, attualmente in forza all’Atalanta. Tuttavia, la richiesta dell’Atalanta sembra essere troppo alta per il Napoli – si parla di circa cinquanta milioni di euro. Questo prezzo è considerato eccessivo, soprattutto considerando che Scalvini ha solo 19 anni e ha ancora un grande potenziale per il futuro.

L’interesse di Garcia per Danso e l’alto prezzo richiesto per Scalvini sono segnali chiari della situazione attuale del Napoli sul mercato dei trasferimenti. Il club deve fare scelte strategiche per assicurarsi un difensore solido che possa rimpiazzare Kim. Il calciomercato è ancora aperto, quindi è possibile che le cose cambino. Ma per ora, sembra che il Napoli sia pronto a seguire la direzione indicata da Garcia, pur tenendo d’occhio l’evolversi della situazione con Scalvini.