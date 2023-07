Aurelio De Laurentiis nominato membro della Commissione Competizioni per Club UEFA: Deciderà anche su campionato e Champions

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato nominato membro della Commissione Competizioni per Club UEFA per il periodo 2023-2027. Questo prestigioso incarico dimostra il suo impegno nel plasmare il futuro del calcio europeo.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha raggiunto un altro traguardo significativo nella sua carriera. È stato annunciato che De Laurentiis è stato nominato membro della Commissione Competizioni per Club UEFA per il periodo 2023-2027.

Aurelio De Laurentiis membro della Commissione Competizioni per Club UEFA

Le commissioni UEFA, di cui ve ne sono 19 in totale, guidano la politica dell’UEFA in tutte le diverse aree del calcio europeo. Gli argomenti trattati vanno dalle questioni mediche ai trasferimenti dei giocatori, dagli arbitri alla finanza e alle competizioni UEFA.

Le commissioni presentano proposte, consigli e raccomandazioni al Comitato Esecutivo UEFA, che può anche delegare questioni importanti a una determinata commissione. I membri delle commissioni e dei panel di esperti sono eletti per un mandato quadriennale.

Il ruolo di De Laurentiis nella Commissione Competizioni per Club UEFA

Con questa nomina, De Laurentiis avrà l’opportunità di contribuire in modo significativo alle decisioni che plasmeranno il futuro del calcio dei club a livello europeo. Questo è un riconoscimento del suo impegno verso il calcio e un’indicazione della sua influenza nell’ambito del calcio europeo.

Il presidente del Napoli avrà l’opportunità di influenzare le decisioni sulla struttura e l’organizzazione delle competizioni per club dell’UEFA, inclusa la Champions League. Questa nomina rappresenta un importante passo avanti per il Napoli e per il calcio italiano in generale, poiché rafforza la presenza italiana nelle alte sfere del calcio europeo.

In conclusione, l’ingresso di De Laurentiis nella Commissione Competizioni per Club UEFA segna un momento significativo nella sua carriera e promette di portare una nuova prospettiva alle discussioni sul futuro del calcio europeo.