Napoli, Osimhen infastidito dalle parole di De Laurentiis: incontro nei prossimi giorni

Le dichiarazioni di De Laurentiis non sono piaciute a Osimhen, che è rimasto infastidito. Nei prossimi giorni è previsto un faccia a faccia tra il nigeriano e il patron del Napoli per discutere del rinnovo.

Calciomercato Napoli. Napoli, Osimhen infastidito dalle parole di De Laurentiis: incontro tra i due per il rinnovo

Non sono piaciute a Victor Osimhen le recenti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis in merito al futuro del nigeriano. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il giocatore sarebbe rimasto infastidito e irritato da alcune frasi del patron del Napoli, al punto che sarebbe stato necessario tradurle due volte per lui.

Nello specifico, le parole “Vediamo chi ci tiene al Napoli o chi aspira ad altri lidi” non sono state gradite dall’attaccante, impegnato in una difficile trattativa per il rinnovo con gli azzurri. Osimhen chiede un sostanzioso aumento dell’ingaggio, ma De Laurentiis ribadisce la necessità di dimostrare amore per la maglia.

La divergenza di vedute tra le parti sta creando non poche tensioni. Per questo nei prossimi giorni è previsto un faccia a faccia tra De Laurentiis e Osimhen per cercare di sbloccare la situazione e arrivare ad un accordo per il prolungamento del contratto. Il Napoli non vorrebbe perdere il suo gioiello, ma serve uno sforzo reciproco.