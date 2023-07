Mercato, tifosi della Juventus furiosi contro ADL: “L’unico che si passa i giocatori da una società all’altra!”

I tifosi della Juventus in protesta per una una recente operazione di mercato di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli.

Mentre i club della Serie A cercano di rinforzarsi con gli acquisti giusti, sembra che il Napoli sia in vantaggio, avendo ceduto solo Kim e rimanendo ancora altamente competitivo. Alcuni club, come il Milan, ha già fatto qualche interessante acquisto, mentre Juventus, Inter e Roma sembrano essere ancora in fase di stallo. Anche la Lazio sta incontrando difficoltà nel reperire i giocatori giusti.

Sul web, alcuni tifosi della Juventus hanno preso di mira un recente affare di mercato del Napoli, riguardante l’acquisto di Elia Caprile dal Bari. I sostenitori bianconeri non vedono di buon occhio questo accordo e criticano apertamente De Laurentiis, sospettando possibili irregolarità. Alcuni commenti lanciati dai tifosi includono: “De Laurentiis è l’unico che si passa i giocatori da una società all’altra!”, “Indagate sull’asse Napoli-Bari”. Poi ancora: “Chissà se ci diranno mai quanto De Laurentiis si è passato da una tasca all’altra per acquistare Caprile”, “Così non si può fare il mercato, è scorretto”, “Per un altro club sarebbe stato impossibile prendere Caprile, era già tutto deciso”.

È importante sottolineare che l’operazione di acquisto di Caprile da parte del Napoli è stata condotta in accordo con il regolamento, quindi le allusioni dei tifosi della Juventus non sembrano avere fondamento.