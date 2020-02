PRIME PAGINE – Corriere dello sport – Gazzetta dello sport – Tuttosport

Le prime pagine di oggi 2 febbraio dei maggiori quotidiani sportivi nazionali Corriere dello sport – Gazzetta dello sport – Tuttosport.

PRIMA PAGINA CORRIERE DELLO SPORT

“Roma presa a schiaffi” si legge in prima pagina sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. Show del Sassuolo contro giallorossi irriconoscibili. Ma in prima pagina si parla anche della lotta scudetto e di spalla del fenomeno Haaland che continua a segnare col Borussia Dortmund. “Macchina da gol” si legge.

PRIMA PAGINA GAZZETTA DELLO SPORT

Sacchi, Capello e Lippi: dal mercato allo scudetto .Un super Sassuolo fa crollare la Roma. L’Atalanta cerca il sorpasso

PRIMA PAGINA TUTTOSPORT

“Chiesa, esame di Juve” si legge in prima pagina sull’edizione odierna del quotidiano Tuttosport. La viola affronta i bianconeri che da tempo a lui sono interessati. Ma si parla anche di Toro e di Roma, clamorosamente ko contro il Sassuolo per 4 a 2. Nessun riferimento al Napoli in campo lunedì.