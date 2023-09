Rinnovo Kvaratskhelia, il Napoli smentisce la trattativa: “Tutte ca***te”

Il Napoli, attraverso un comunicato diramato via social, ha fatto chiarezza sulle ultime notizie relative al rinnovo di Kvaratskhelia.

NAPOLI – Il club azzurro, con un comunicato diramato via social, ha smentito le notizie comparse sui quotidiani riguardo una presunta trattativa per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia.

“Alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia. Si tratta di ‘cazzate’. Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore (il cui contratto scade tra 4 anni). Non lo hanno fatto né Mauro Meluso, né Maurizio Micheli, né Aurelio de Laurentiis, né Andrea Chiavelli”, si legge nella nota diffusa dalla società campana.

Il comunicato smentisce così le voci riguardanti una possibile richiesta di aumento dell’ingaggio a 6 milioni di euro netti a stagione da parte dell’entourage del giocatore. Secondo il Napoli, non è in corso alcuna trattativa per il prolungamento del contratto dell’esterno offensivo georgiano, il cui accordo con gli azzurri scadrà nel 2027.

La posizione del club sembra dunque molto chiara: nessun rinnovo imminente per Kvaratskhelia, le notizie circolate finora altro non sono che indiscrezioni prive di fondamento. Il Napoli blinda così uno dei protagonisti di questa stagione, ritenendo ancora prematuro affrontare il tema prolungamento.