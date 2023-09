Jens Cajuste racconta Napoli: “Una città fantastica, i giocatori su un altro livello”

Jens Cajuste, parla del suo rapido passaggio al Napoli, della vita nella città, e dei suoi obiettivi per la stagione.

CALCIO NAPOLI. Jens Cajuste, da poco nuovo calciatore del Napoli, ha condiviso il suo entusiasmo per il nuovo capitolo della sua carriera. Durante un’intervista con Expres-sen, il giovane svedese ha aperto su vari argomenti, dal suo trasferimento alla vita in città e alle aspettative per la stagione.

“La notizia dell’interesse del Napoli mi ha un po’ sorpreso perché è accaduto tutto molto velocemente. In una settimana abbiamo chiuso l’operazione,” ha detto Cajuste. “Napoli è una città fantastica, e i miei nuovi compagni di squadra sono su un altro livello“.

Il calciatore ha anche condiviso i dettagli del suo annuncio, che è coinciso con il suo compleanno. “E’ stato il mio miglior compleanno finora”, ha rivelato con un sorriso.

Parlando degli obiettivi, Cajuste è chiaro: “Voglio contribuire a fare le fortune del Napoli. Voglio sfruttare tutte le chances che il mister mi concederà per mettermi in mostra“.

La qualità della squadra non gli è sfuggita. “Mi ha sorpreso la grande qualità dei miei compagni. Vanno molto veloce tatticamente e tecnicamente. Questa è probabilmente la più grande differenza e la concorrenza è enorme. Non è facile, ma è anche un’occasione per imparare“, ha aggiunto.

Riguardo al suo esordio a Frosinone, Cajuste è sincero: “Non è stato un esordio semplice per me, ma l’ho lasciato alle spalle. Non conoscevo ancora bene i miei compagni, non ci penso più“.

Infine, gli è stato chiesto di nominare il compagno di squadra che l’ha più sorpreso finora. “Frank Anguissa. Per me, è completo: è un grande calciatore“, ha concluso.

Le dichiarazioni di Cajuste fanno ben sperare i tifosi del Napoli, che aspettano con impazienza di vederlo in ancora in azione in Serie A.