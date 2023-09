Classifica senza errori arbitrali Serie A 2023-2024: Milan e Inter alimentano Dubbi e Polemiche

Classifica senza errori arbitrali Serie A 2023-2024 rigori a favore del Milan e mancati interventi del VAR nei confronti dell’Inter.

CALCIO NAPOLI. Continuano le polemiche sugli arbitraggi in Serie A, in particolare quelli che riguardano Milan e Inter. Dopo il rigore concesso ai rossoneri contro la Roma, molto dubbio per la dinamica dell’episodio, e il mancato penalty per la Fiorentina sul fallo di Bastoni su Gonzalez in area nerazzurra, sale la rabbia per favoritismi da parte della classe arbitrale.

L’ennesimo rigore assegnato al Milan, il terzo nelle ultime due gare, e il secondo rigore consecutivo non fischiato contro l’Inter tengono ancora acceso il dibattito sul problema arbitrale. Il malcontento si avverte nella voce silenziosa del web. Sulle decisioni arbitrali ci tocca dare ragione, e non ne siamo contenti, anche a Claudio Zuliani dopo averlo fatto con Giuseppe Cruciani la settimana scorsa.

Tralasciamo al momento eventuali discussioni sulla bontà, o meno, del rigore assegnato al Milan a Roma e sull’evidente trattenuta di maglia di Bastoni ai danni di Gonzalez ignorata da Marchetti e dal solito Mazzoleni al VAR per dare spazio alle cronache calcistiche, quelle tante snobbate dai media nostrani.

E’ forse normale che in tre giornate di campionato il VAR intervenga solo per accertare rigori del Milan e non faccia altrettanto per chiarire le vicende in area nerazzurra? Si ha il tempo di correre al monitor per fischiare 2 rigori, fra l’altro inesistenti, contro il Torino e manca il tempo per rivedere il fallo di Cuadrado su Luvumbo in area interista.

Si ricorre al monitor per rivedere il contatto fra Rui Patricio e Loftus Cheek e poi manca lo stesso tempo per rivedere la maglia allungata (visibile già in campo) di Gonzalez che Bastoni tirava in area interista. Ma questo è il campionato in cui l’arbitro Mariani assegna due rigori farlocchi al Milan (Milan – Torino) e la settimana dopo il designatore Rocchi lo invia a Napoli (Napoli – Lazio) in veste di IV Uomo.

Non convince Rapuano a Roma dopo le faticose fatiche di Udine. Il direttore riminese sbaglia tanto anche sul piano disciplinare dopo il dubbio rigore assegnato ai rossoneri (Loftus Cheek appare già in caduta prima del contatto col portiere romanista).

Non entusiasma nemmeno Marchetti a Milano. Sul punteggio di 1 a 0 è evidente e plateale la trattenuta di Bastoni ai danni di Gonzalez in area nerazzurra ma ne arbitro e Mazzoleni al VAR intervengono sull’episodio visibile già in campo.

Classifica senza errori arbitrali 2023 – 2024 III Giornata serie A



Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Diff. Inter 9 Inter 9 Milan 9 Lecce 7 Juventus 7 Milan 7 -2 Lecce 7 Fiorentina 4 Atalanta 6 Atalanta 6 Napoli 6 Bologna 6 +2 Verona 6 Juventus 6 -1 Bologna 4 Napoli 6 Fiorentina 4 Verona 6 Frosinone 4 Torino 5 +1 Torino 4 Frosinone 4 Genoa 3 Lazio 4 +1 Lazio 3 Salernitana 4 +2 Monza 3 Monza 3 Sassuolo 3 Sassuolo 3 Salernitana 2 Udinese 2 Udinese 2 Cagliari 1 Cagliari 1 Genoa 1 -2 Roma 1 Empoli 0 Empoli 0 Roma 0 -1

