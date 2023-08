Rigore Bologna, Cruciani difende la Juve: “Di quelli regalati al Milan non parla nessuno” – VIDEO

Dopo le polemiche per il rigore non dato al Bologna, Cruciani difende la Juventus: “Nessuno ha criticato quelli concessi al Milan”.

Non si placano le polemiche per il discusso rigore non concesso al Bologna nel match contro la Juventus. Sulla questione è intervenuto il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani, ospite a Juventibus, che ha difeso i bianconeri puntando il dito contro presunti favoritismi nei confronti del Milan.

“Nella seconda giornata ho visto rigori incredibili, addirittura due assegnati al Milan” ha dichiarato Cruciani. “Alcuni titoli hanno dato ampio risalto alla vittoria rossonera, menzionando solo marginalmente l’arbitro, senza approfondire i due rigori concessi piuttosto generosi”.

Secondo il conduttore, la disparità di giudizio è evidente: “Se si analizzano quei rigori, si rasenta l’assurdo. Eppure nessuno ne ha discusso approfonditamente”. Diverso il caso del contatto Orsolini-Bremer in area bianconera: “Un giocatore in procinto di tirare, con la palla davanti e senza portiere, atterrato senza che il VAR intervenisse. Questa disparità di gestione è altamente problematica”.

Reazioni Social alle parole di Cruciani

I tifosi sui social si sono scatenati, criticando aspramente la dirigenza arbitrale. “Vergognoso il rigore non dato al Bologna” si legge tra i commenti. E ancora: “Regolamento cambiato solo per la Juve”.

“Ancora una volta, la Juve favorita dagli arbitri” e “Perché il VAR è utilizzato in modo selettivo?”

“Cruciani gobbo dentro”, Questi alcuni dei commenti che affollano le timeline di Twitter e Instagram, alimentando ulteriormente la polemica.