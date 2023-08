Lo Monaco: “3 anni fa proponevo Lindstrom, Koopmeiners a pochi soldi, nessuno li ha voluti”

Il dirigente Pietro Lo Monaco rivela di aver proposto anni fa Lindstrom, Koopmeiners a prezzi bassi senza essere ascoltato dai club.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco ha rivelato di aver proposto tre anni fa, senza successo, gli acquisti di Lindstrom, Koopmeiners e Botman quando erano semi-sconosciuti e costavano pochi soldi. Ospite a Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, Lo Monaco ha dichiarato:

“Oggi si dà tanto risalto allo scouting, ma tre anni fa proponevo Lindstrom, Koopmeiners e Botman che con pochi soldi i grandi club avrebbero potuto prenderli. Nessuno però li ha voluti”.

Parlando degli ultimi acquisti del Napoli, Lo Monaco promuove Lindstrom: “È un ottimo acquisto, un 2000 quindi giovane con un grande futuro. Può giocare da trequartista e all’occorrenza sostituire Zielinski”. Mentre per Cajuste e Natan servirà del tempo per ambientarsi e non possono sostituire subito Kim.

Infine una critica a Spalletti e Mancini, che dopo bei discorsi sulla maglia hanno pensato ai propri obiettivi: “Comportamenti come i loro sono all’ordine del giorno nel calcio, ognuno alla fine pensa a sé stesso”.

