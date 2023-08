Napoli, Lindstrom accolto dal Pres. Club Napoli Ostia: “Voglio raccontarvi una cosa”

Il presidente del Club Napoli Ostia Borrelli ha accolto il nuovo acquisto Lindstrom all’aeroporto di Ciampino. “Vi racconto tutto”.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il presidente del Club Napoli Ostia, Borrelli, ha raccontato di aver accolto il nuovo acquisto degli azzurri Jasper Lindstrom all’aeroporto di Ciampino. Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, Borrelli ha definito il danese “un ragazzo molto disponibile nonostante parli pochissimo italiano“.

“Lindstrom è arrivato a Ciampino insieme alla sua ragazza, mostrandosi subito sorridente e disponibile alle mie domande” ha raccontato Borrelli. Presente anche un ragazzo disabile tifoso del Napoli, che ha potuto così conoscere il nuovo giocatore acquistato da De Laurentiis.

“Per me è un calciatore di livello internazionale” ha dichiarato il presidente del Club Napoli Ostia. “Credo che con questo colpo il mercato del Napoli sia terminato, anche se per accogliere altri nuovi acquisti il viaggio Ostia-Ciampino lo rifarei volentieri”.

Ora Lindstrom dovrà ambientarsi al meglio negli schemi di Garcia, cosa non facile per il brasiliano Natan che al momento il tecnico non ritiene ancora pronto. Ma con la sua disponibilità, il danese potrà rapidamente conquistare Napoli.