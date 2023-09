Pallone d’Oro 2023, la lista dei 30 candidati: ci sono anche Kvaratskhelia e Osimhen

Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen e Kim Min-jae sono tra i nomi papabili per la vittoria del Pallone d’Oro 2023.

L’esterno offensivo georgiano Khvicha Kvaratskhelia, arrivato la scorsa stagione al Napoli, è una delle grandi rivelazioni del campionato di Serie A. Con le sue giocate e i suoi gol è stato fondamentale per la conquista dello scudetto degli azzurri.

Il centravanti nigeriano Victor Osimhen è stato invece il trascinatore in attacco della squadra dell’ex tecnico azzurro Luciano Spalletti, realizzando ben 26 reti nell’ultimo campionato.

Infine, il difensore sudcoreano Kim Min-jae, passato in estate dal Napoli al Bayern Monaco, si è imposto come uno dei migliori centrali del nostro campionato, attirando su di sé l’interesse di top club europei come lo stesso club bavarese che si è assicurato le sue prestazioni.

I tre talentuosi calciatori del Napoli sono così entrati nella lista dei possibili vincitori del Pallone d’Oro 2023, il riconoscimento individuale più ambito nel mondo del calcio. L’assegnazione del premio avverrà il prossimo ottobre a Parigi. Chi succederà a Karim Benzema?

LA LISTA DEI 30 CANDIDATI AL PALLONE D’ORO 2023

– Josko Gvardiol (Lipsia/Manchester City)

– Jamal Musiala (Bayern Monaco)

– André Onana (Inter/Manchester United)

– Karim Benzema (Real Madrid/Al-Ittihad)

– Mohamed Salah (Liverpool)

– Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid)

– Bukayo Saka (Arsenal)

– Randal Kolo Muani (Eintracht Francoforte/PSG)

– Kevin De Bruyne (Manchester City)

– Bernardo Silva (Manchester City)

– Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

– Nicolò Barella (Inter)

– Emiliano Martinez (Aston Villa)

– Ruben Dias (Manchester City)

– Erling Haaland (Manchester City)

– Martin Odegaard (Arsenal)

– Ilkay Gundogan (Manchester City/Barcellona)

– Yassine Bounou (Siviglia/Al-Hilal)

– Julian Alvarez (Manchester City)

– Vinicius Jr. (Real Madrid)

– Rodri (Manchester City)

– Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

– Lionel Messi (PSG/Inter Miami)

– Lautaro Martinez (Inter)

– Robert Lewandowski (Barcellona)

– Kim Min-Jae (Napoli-Bayern Monaco)

– Luka Modrid (Real Madrid)

– Kylian Mbappé (PSG)

– Victor Osimhen (Napoli)

– Harry Kane (Tottenham/Bayern Monaco).