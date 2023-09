Kim Min-Jae al Bayern, che impatto! I tifosi già pazzi di lui: “Fortissimo, pagato poco!”

Il difensore ex Napoli Kim Min-Jae ha già conquistato tifosi e tecnico al Bayern Monaco, che lo ritengono un super affare.

CALCIO NAPOLI. Il calciomercato ha riservato una delle sue sorprese più interessanti: il trasferimento di Kim Min-Jae dal Napoli al Bayern Monaco. Questa mossa ha catturato l’attenzione degli appassionati di calcio non solo per la clausola contrattuale particolare che ha reso possibile il trasferimento a 50 milioni di euro, ma anche per l’impatto immediato che il difensore sudcoreano ha avuto sulla sua nuova squadra.

Kim Min-Jae aveva già fatto parlare di sé in Italia, conquistando uno storico scudetto con il Napoli e diventando in breve tempo uno dei beniamini della tifoseria partenopea. Tuttavia, la vera sorpresa è stata vedere come ha scalzato dall’undici titolare Matthijs de Ligt, ex difensore della Juventus.

Dopo un avvio deludente di de Ligt nella Supercoppa di Germania, il tecnico Thomas Tuchel ha optato per una coppia difensiva composta da Kim e Dayot Upamecano nei successivi tre match di Bundesliga.

Le performance di Kim hanno spinto Tuchel a esprimere numerose parole d’elogio per il suo nuovo difensore, rendendo sempre più difficile per de Ligt riconquistare un posto tra i titolari.

Ma non è solo l’allenatore ad essere entusiasta: i social media sono inondati di commenti positivi da parte dei tifosi del Bayern. Parole come “Davvero fortissimo” e “Un mostro in difesa” sono solo alcune delle espressioni usate per descrivere l’impatto che Kim ha avuto sulla squadra.

Reazioni dei Tifosi

I tifosi del Bayern Monaco sono entusiasti di lui, come si legge sui social media: