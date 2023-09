Genoa-Napoli, Garcia anticipa tutti e rivela tre cambi di formazione

Nell’attesa della sfida contro il Genoa, il tecnico Rudi Garcia del Napoli anticipa possibili cambi nella formazione.

Il Napoli si appresta a affrontare il Genoa allo stadio ‘Marassi’, ma questa volta potrebbe presentarsi in campo con una formazione sorprendentemente diversa. Le novità sono state svelate durante la conferenza stampa tenuta da Rudi Garcia, allenatore degli azzurri, in cui ha parlato della prossima partita di Serie A.

Dopo la sconfitta subita contro la Lazio nell’ultima giornata, il Napoli è determinato a riscattarsi e tenendo conto del fatto che tra pochi giorni ci sarà l’impegno in Champions League contro il Braga, Garcia sta considerando seriamente dei cambi nella formazione.

Secondo le analisi della redazione di Radio Marte, questi cambi potrebbero riguardare tre posizioni chiave. Prima di tutto, Mario Rui, in ottima forma, potrebbe prendere il posto di Mathias Olivera come terzino sinistro. Olivera è appena tornato dalla Nazionale e potrebbe beneficiare di un po’ di riposo.

A centrocampo, potrebbe essere il momento per André-Frank Zambo Anguissa di rifiatare. Dopo i pesanti impegni con la Nazionale camerunese, fresca di qualificazione ufficiale in Coppa d’Africa, potrebbe essere provato e potrebbe essere sostituito per questa partita.

In attacco, Garcia potrebbe fare affidamento su Giacomo Raspadori, un giocatore versatile capace di ricoprire cinque posizioni differenti: esterno alto a destra, ala sinistra, mezzapunta, attaccante centrale e persino mezzala. La sua versatilità potrebbe essere un asset importante per il Napoli in questa sfida.