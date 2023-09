Napoli in Champions League: Il Calendario. Si comincia in Portogallo, il 3 ottobre c’è il Real Madrid

Il calendario della fase a gironi della Champions League per il Napoli è stato rilasciato. Ecco tutte le date importanti, incluso l’atteso scontro con il Real Madrid e il ritorno di Carlo Ancelotti al Maradona.

CHAMPIONS LEAGUE NAPOLI. Il Napoli è pronto a tornare in azione in Champions League, e il calendario della fase a gironi è finalmente stato svelato dalla UEFA. La squadra di Rudi Garcia è stata collocata nel Gruppo C e inizierà la sua avventura europea il 20 settembre, affrontando il Braga in trasferta in Portogallo.

Il debutto casalingo per i partenopei avverrà il 3 ottobre, quando il Real Madrid farà la sua comparsa al Maradona. Questo match è già considerato uno degli appuntamenti più importanti della stagione, in particolare per il ritorno di Carlo Ancelotti, un personaggio amato dai tifosi napoletani.

Champions League, il calendario del Napoli

Giornata 1 – mercoledì 20 settembre: Braga-Napoli (ore 21)

Giornata 2 – martedì 3 ottobre: Napoli-Real Madrid (ore 21)

Giornata 3 – martedì 24 ottobre: Union Berlino-Napoli (ore 21)

Giornata 4 – mercoledì 8 novembre: Napoli-Union Berlino (ore 18:45)

Giornata 5 – mercoledì 29 novembre: Real Madrid-Napoli (ore 21)

Giornata 6 – martedì 12 dicembre: Napoli-Braga (ore 21)

Tutte le partite, ad eccezione di quella con l’Union Berlino in casa, si disputeranno alle ore 21.00. Il match casalingo contro i tedeschi è fissato per le 18.45 del 8 novembre.

L’Union Berlino, guidata dall’ex bianconero Bonucci, è un altro avversario da non sottovalutare. La squadra tedesca affronterà il Napoli il 24 ottobre e l’8 novembre, con la prima partita giocata a Berlino e il ritorno al Maradona.

La fase a gironi si concluderà il 12 dicembre, quando il Napoli ospiterà nuovamente il Braga, chiudendo il cerchio iniziato in settembre.

Con una squadra potente e un allenatore esperto come Rudi Garcia, il Napoli è pronto per affrontare questi impegni europei con ambizione e determinazione. Ora che le date sono state fissate, i tifosi possono iniziare a sognare e a prepararsi per alcune serate di grande calcio al Maradona e oltre.