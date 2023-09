Sorteggi Champions League, Gazzetta sicura: “Real Madrid già agli ottavi, il Napoli non può temere Braga e Union”

La Gazzetta dello Sport commenta i sorteggi di Champions League con il Napoli che ha pescato Real Madrid, Braga e Union Berlino.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta così i sorteggi di Champions League, con il Napoli inserito nel gruppo C insieme a Real Madrid, Braga e Union Berlino.

Secondo la rosea, il Real Madrid è già sicuro del passaggio del turno, ma va anche considerato che Braga e Union non dovrebbero impensierire la squadra di Rudi Garcia. La sfida con le merengues sembrerebbe essere proibitiva, ma gli azzurri possono guardare con ottimismo alle altre due avversarie per quello che si presenta come un girone ‘abbordabile’ per il Napoli a differenza di altre italiane come il Milan:

“Sorteggio terribile per Pioli, con Mbappé e l’ex Tonali sulla strada degli ottavi, ma non impossibile. Meglio è andata all’Inter, che ritrova il Benfica e deve guardarsi dalla Real Sociedad. Ancora meglio al Napoli che ha il Real Madrid, è vero, ma non può temere Braga e Union Berlino. E tutto sommato sorride anche la Lazio che incrocia l’Atletico ma dovrebbe giocarsi il secondo posto con il Feyenoord”.

La squadra di Rudi Garcia, dunque, può giocarsi con fiducia il secondo posto del girone, in quella che si preannuncia come una battaglia serrata con Braga e Union per strappare il pass per gli ottavi di finale. L’urna di Nyon è stata piuttosto benevola con il Napoli, che ha evitato corazzate come Liverpool, Bayern e PSG.