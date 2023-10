Iannicelli: “L’amore dei tifosi del Napoli svanisce se non vince. Preferivano Conte a Garcia”

Il giornalista Peppe Iannicelli si è soffermato sul rapporto tra i tifosi del Napoli e la loro squadra del cuore.

Nell’intervista esclusiva a Campania Sport, il giornalista Peppe Iannicelli ha sollevato un aspetto controverso del rapporto tra i tifosi del Napoli e la loro squadra del cuore. Secondo Iannicelli, la lealtà dei tifosi partenopei è direttamente proporzionale ai successi della squadra: “Non è mica vero che la piazza sta col Napoli!… La piazza è con la squadra che vince: sono bastati quarantacinque minuti di blackout contro la Lazio ed un pareggio con il Genoa per far aprire l’aula del tribunale ed iniziare il processo”.

Inoltre, Iannicelli ha sottolineato come il recente dibattito sulla successione di Rudi Garcia abbia rivelato le preferenze dei tifosi: “Dopo quelle partite si parlava di Antonio Conte, c’era già il dibattito sul successore di Rudi Garcia: ‘Conte sì’ e ‘Conte no’. Questo vuol dire che la piazza sta col Napoli che vince, non con il Napoli sempre. E’ il risultato che incide. Non è un errore, ma è così che va e, ormai, dovremmo saperlo: sono i risultati che condizionano tutto. Un attaccante può fare dei movimenti bellissimi, ma se non la mette dentro, secondo voi, come viene giudicato?”.