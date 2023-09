Caso Osimhen, tifosi delusi: “Napoli ti ha fatto calciatore, porta rispetto”

Tensione tra tifosi e Osimhen dopo i video apparsi su TikTok e la rimozione delle foto con la maglia del Napoli da parte del nigeriano.

Il Napoli si trova ad affrontare una situazione alquanto tesa con il suo attaccante Victor Osimhen, alimentata da alcuni video pubblicati su TikTok e rapidamente cancellati su richiesta dell’agente del giocatore, Roberto Calenda. Osimhen ha rimosso gran parte delle immagini che lo ritraevano con la maglia azzurra dai suoi account social, scatenando l’indignazione dei tifosi partenopei. Eventi che hanno portato ad una reazione negativa da parte dei tifosi, che hanno individuato Osimhen e il suo agente come i colpevoli della situazione.

I tifosi del Napoli hanno espresso apertamente la loro delusione e frustrazione riguardo all’atteggiamento di Osimhen. Nei commenti sui social media, molti hanno condiviso il loro disappunto. Alcuni dei commenti espressi dai tifosi includono: “Osimhen, ma che fai?”; “Dove sono le foto? Ma veramente facciamo?”; “Sei un bambino”. Altri hanno sottolineato l’importanza del rispetto verso il club e la città: “Napoli ti ha fatto calciatore, porta rispetto”; “Vattene da Napoli se devi rompere le palle alla società, a noi tifosi e all’allenatore”; “Noi ti abbiamo fatto uomo e tu ci ripaghi così?”.

Il giornalista sportivo Carlo Alvino ha aggiunto il suo contributo alla discussione, confermando che molti messaggi negativi sono stati indirizzati sia a Victor Osimhen che al suo agente, Roberto Calenda. Ha descritto alcune di queste reazioni come così inaccettabili da non poter essere riportate: “Stanno arrivando tantissimi messaggi contro Osimhen e Calenda, il suo agente. Alcuni commenti contro il procuratore non sono riportabili”.