Caso Osimhen, Dgebuadze: “Io e molti altri tifosi ci sentiamo traditi”

Il giornalista georgiano, Kakha Dgebuadze, è rimasto deluso delle azioni di Victor Osimhen che ha eliminato qualsiasi traccia di Napoli.

Victor Osimhen ha rimosso la maggior parte delle immagini che lo ritraggono con la maglia del Napoli dal suo profilo Instagram, incluso il momento di gioia condiviso dopo la vittoria dello scudetto. Una decisione che non è passata inosservata, generando sconcerto non solo tra la società e i tifosi azzurri, ma anche tra coloro che lo avevano difeso strenuamente in passato.

A condividere la sua opinione è stato anche il giornalista georgiano, Kakha Dgebuadze, che attraverso i social media ha detto: “Qualche giorno fa ho scritto un tweet molto impopolare (forse anche sbagliato) in difesa di Osimhen”.

“Sono diventato oggetto di critiche per quel tweet, ma era una sorta di manifestazione del mio atteggiamento nei suoi confronti per tutto quello che ha fatto per il club, portandoci gioia. Ora io e molti altri tifosi ci sentiamo traditi. Eliminando queste foto, ha eliminato anche quella gioia che condividevamo con lui. Sarà una buona lezione per me poiché dice uno dei comandamenti: ‘Non ti farai idolo'”.