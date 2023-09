Osimhen elimina le foto con la maglia del Napoli, Sparnelli: “Sei solo un mercenario”

Victor Osimhen cancella le immagini con la maglia del Napoli: la dura critica dell’ex addetto stampa Massimo Sparnelli.

A distanza di pochi mesi dalla vittoria dello scudetto da parte del Napoli, sembra che si stia creando un clima di incertezza nella squadra. Inizialmente, il Napoli ha dovuto fare i conti con le partenze dell’allenatore Spalletti e del direttore sportivo Giuntoli. Successivamente, si sono verificate plateali proteste da parte di Kvaratskhelia e Osimhen nei confronti del nuovo allenatore, Garcia.

Tuttavia, l’ultimo sviluppo, cronologicamente parlando, è ancora più sorprendente. Victor Osimhen, attaccante nigeriano e uno dei calciatori più talentuosi della squadra, ha rimosso dalla sua pagina Instagram la stragrande maggioranza delle foto in cui indossava la maglia del Napoli. Un gesto che ha fatto sorgere dubbi su una possibile rottura tra il giocatore e il club, proprio poche ore prima del match di campionato contro l’Udinese.

Massimo Sparnelli, ex addetto stampa del Napoli, ha sempre sostenuto Osimhen, anche quando molti dubitavano che il nigeriano fosse la scelta giusta per la squadra. Tuttavia, lo stesso Sparnelli non ha potuto fare a meno di esprimere la sua delusione riguardo al gesto del nigeriano. Sul suo profilo social, ha scritto: “Per me sei stato sempre il Predestinato, ma togliendo le foto del Napoli dal tuo profilo instagram sei solo un Mercenario. Altro che Garcia…Simeone Titolare”.