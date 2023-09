Non solo foto: Osimhen ha smesso di seguire la SSC Napoli sui social

Victor Osimhen ha rimosso gran parte delle foto che lo ritraevano con la maglia del Napoli dal suo profilo Instagram, ma non solo.

Victor Osimhen ha fatto parlare di sé dapprima per le tensioni alimentate dopo il cambio di Bologna, poi anche per essere finito al centro di alcuni video diffusi su TikTok dalla società azzurra in cui veniva chiaramente ridicolizzato.

Motivo che ha indotto lo stesso nigeriano a eliminare tutte le foto in cui indossava la maglia del Napoli dal suo profilo Instagram, comprese quelle dei festeggiamenti dopo la vittoria dello scudetto. Un gesto apparentemente insignificante che ha attirato l’attenzione dei tifosi e di chi è vicino al club azzurro, suscitando alcune critiche per quanto possa il gesto in se e per se sembrare infantile.

Osimhen ha rimosso tutte le foto con la maglia del Napoli, ma non solo

Ma c’è di più. L’attaccante nigeriano ha anche smesso di seguire il profilo ufficiale del Napoli sui social media, un atto che può essere interpretato come un segnale di tensione crescente tra lui e il club.

Tutto ciò è emerso in un momento delicato, poche ore prima di un importante match di campionato contro l’Udinese. Nonostante il suo recente nervosismo durante il cambio in campo durante una partita contro il Bologna, sembra che Osimhen e il suo agente non abbiano preso bene le iniziative social del Napoli.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Osimhen si aspetterebbe che la dirigenza del Napoli desse un passo indietro rispetto a quanto accaduto e presentasse delle scuse. Con il contratto del giocatore in scadenza nel 2025 e il rinnovo ancora da ufficializzare nonostante le lunghe trattative estive, questa situazione potrebbe avere conseguenze significative per il futuro di Osimhen al club. La possibilità di una sua cessione, anche nel prossimo mercato invernale, non può essere esclusa.