Terremoto a Napoli in piena notte: giocatori dell’Udinese svegliati dalla scossa

Una forte scossa di terremoto ha scosso la città di Napoli e i suoi dintorni, svegliando anche i calciatori dell’Udinese.

Nella notte, uno sciame sismico ha colpito l’area dei Campi Flegrei, gettando nella paura i residenti e coloro accorsi per una visita alla città. La Protezione Civile ha prontamente comunicato attraverso i social media che, al momento, non si sono segnalati danni significativi. Tuttavia, la scossa più intensa, con una magnitudo di 4.2 e registrata a una profondità di 3 chilometri, è stata avvertita distintamente alle 3:35 di notte, facendo sobbalzare dai loro letti molti napoletani e residenti dei comuni limitrofi come Pozzuoli e Bacoli.

Dall’area di Fuorigrotta al Vomero, dalla Riviera di Chiaia a Capodimonte, numerosi abitanti sono stati svegliati dall’improvvisa scossa tellurica, la cui durata è stata di diversi secondi. Sia i clacson delle auto che l’allarme dei negozi in azione hanno aggiunto ulteriore confusione all’evento.

I calciatori dell’Udinese svegliati dalla scossa

L’impatto del terremoto non si è limitato agli abitanti locali, ma ha coinvolto anche i calciatori dell’Udinese, la squadra avversaria che si sta preparando per il match contro il Napoli questa sera al Maradona. Michele Criscitiello, giornalista di SportItalia, ha condiviso la reazione dei giocatori sui social media, scrivendo: “Terremoto a Napoli in piena notte alle 3.35. Leggero panico tra i calciatori dell’Udinese svegliati dalla scossa improvvisa”.

L’evento sismico ha sicuramente aggiunto un elemento di tensione inatteso alla vigilia del match di calcio, che si svolgerà come programmato, nonostante la scossa di terremoto.