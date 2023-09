Video TikTok su Osimhen: richiesta di scuse ufficiali dal Napoli e reazione di De Laurentiis

Osimhen vuole le scuse ufficiali da parte del Napoli dopo il video su TikTok. Ondata di polemiche che ha coinvolto anche De Laurentiis.

Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano in forza al Napoli, aspetta le scuse formali dalla società azzurra dopo i video pubblicati dalla stessa su TikTok. I video in questione, secondo quanto riportato dalla redazione sportiva di SKY, hanno ironizzato sul recente errore di Osimhen su calcio di rigore nella partita contro il Bologna. L’agente del calciatore, Roberto Calenda, ha reagito con veemenza, condannando l’uso dei social media per mettere in ridicolo il suo assistito.

La reazione di Roberto Calenda

Roberto Calenda, l’agente di Victor Osimhen, ha espresso la sua indignazione riguardo ai video pubblicati sul profilo ufficiale del Napoli su TikTok. Ha definito l’episodio “non accettabile” e ha sottolineato l’importanza di proteggere l’integrità del giocatore. Il filmato che deride Osimhen è stato inizialmente reso pubblico e successivamente rimosso, ma il danno ormai era stato fatto. Calenda ha persino menzionato la possibilità di intraprendere azioni legali per tutelare il suo assistito da ulteriori pregiudizi:

“Quanto accaduto sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare”.

La posizione di Aurelio De Laurentiis? Il presidente del Napoli, ha reagito con fastidio alla situazione, soprattutto considerando che essa è emersa poco prima di un’importante partita come quella di questa sera contro l’Udinese volta a cancellare le ultime brutte prestazioni degli azzurri in campionato. L’evento ha sicuramente ‘scosso’ il clima intorno alla squadra partenopea.

In sintesi, il caso dei video TikTok su Victor Osimhen ha scatenato una richiesta di scuse da parte del giocatore e una reazione negativa da parte del suo agente, Roberto Calenda. Nel frattempo, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha dovuto gestire questa controversia in un momento cruciale per la squadra. Resta da vedere come si svilupperà questa situazione delicata e se il Napoli prenderà provvedimenti ufficiali.