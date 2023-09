Napoli Frena a Bologna: Osimhen Sbaglia Rigore e Scatena Polemiche

Il Napoli pareggia 0-0 contro il Bologna, con Osimhen che sbaglia un rigore cruciale. Terzo insuccesso consecutivo per Rudi Garcia.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli non è riuscito a superare il Bologna, la partita si è conclusa 0-0, nonostante numerose opportunità da parte degli azzurri. Il risultato segna il terzo insuccesso consecutivo in serie A per il tecnico Rudi Garcia, dopo il pareggio con il Genoa e la sconfitta contro la Lazio nelle precedenti giornate.

Bologna-Napoli, Osimhen protagonista nel bene e nel male

Il momento più discusso della partita è stato senza dubbio il rigore sbagliato da Victor Osimhen. Il nigeriano ha avuto l’opportunità di portare in vantaggio il Napoli, ma il suo tiro è stato parato dal portiere del Bologna, Lukasz Skorupski. Questo errore ha alimentato ulteriori polemiche quando Osimhen è stato sostituito nel finale da Giovanni Simeone, con un acceso scambio di battute con Garcia.

Infortunio e Cambi

Il Bologna ha subito un colpo duro quando il difensore Lukas Posch è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio muscolare, dopo un contrasto con Piotr Zielinski. Nonostante la perdita di un elemento chiave, la difesa del Bologna è riuscita a tenere a bada l’attacco del Napoli.

Lontani dalla Vetta

Con questo pareggio, il Napoli rallenta ulteriormente la sua corsa verso il primo posto, attualmente occupato dall’Inter, che ha vinto contro l’Empoli. I campioni d’Italia in carica ora si trovano a -7 punti dai nerazzurri, aumentando le preoccupazioni sulla loro forma attuale.

BOLOGNA-NAPOLI 0-0, TABELLINO E VOTI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6.5; Posch s.v. (10′ De Silvestri 6.5), Beukema 6, Lucumì 6.5 (66′ Calafiori 5.5), Kristiansen 5.5; Aebischer 6.5, Freuler 6 (82′ El Azzouzi s.v.); Ndoye 6.5 (65′ Saelemaekers 6), Ferguson 6, Karlsson 5.5 (82′ Orsolini s.v.); Zirkzee 6. All. Motta.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Ostigard 6, Natan 6, Olivera 6 (46′ Mario Rui 5.5); Anguissa 6.5, Lobotka 6 (86′ Cajuste s.v.), Zielinski 6; Raspadori 5.5 (67′ Politano 6), Osimhen 5 (86′ Simeone s.v.), Kvaratskhelia 5.5 (76′ Elmas 6). All. Garcia.

Arbitro: Ayroldi

Ammoniti: Olivera (N), Aebischer (B), Lobotka (N), Kvaratskhelia (N), Ndoye (B), Skorupski (B), Freuler (B), Politano (N), Mario Rui (N)

Espulsi: nessuno

Note: Osimhen (N) sbaglia un calcio di rigore al 72′