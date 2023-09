Bologna-Napoli, scontro Osimhen-Garcia: il nigeriano non accetta il cambio

Durante Bologna-Napoli, Osimhen ha protestato vivacemente con Garcia al momento della sostituzione con Simeone: voleva giocare con il Cholito.

CALCIO NAPOLI. Durante il match tra Bologna e Napoli, valevole per la 5a giornata di Serie A, si è verificato un battibecco tra l’attaccante azzurro Victor Osimhen e l’allenatore Rudi Garcia.

All’85’, sul punteggio di 0-0, Garcia ha deciso di sostituire Osimhen con Simeone. La reazione del nigeriano è stata furibonda: ha urlato più volte di provare l’assetto con due punte, lui e il Cholito insieme.

Victor non ha dunque accettato di buon grado la sostituzione, chiedendo a Garcia di rimanere in campo per giocare accanto a Simeone nel finale di gara. Urla e lamentele anche una volta arrivato in panchina.

Una lite a distanza tra l’attaccante azzurro e il tecnico francese, con il nigeriano visibilmente contrariato dalla scelta di Garcia di toglierlo a pochi minuti dal termine sullo 0-0. Il nigeriano voleva aiutare la squadra a trovare il gol vittoria che alla fine non è arrivato.