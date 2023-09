Bologna-Napoli, Varriale: “Stagione nata male, la squadra non ha feeling con Garcia”

Varriale critico col Napoli dopo lo 0-0 col Bologna: “Stagione nata male e può finire peggio. Nessun feeling tra squadra e Garcia”.

CALCIO NAPOLI. Il giornalista Enrico Varriale ha commentato duramente il pareggio per 0-0 del Napoli contro il Bologna nella 5a giornata di Serie A. Per Varriale è la fotografia di una stagione nata male per gli azzurri e che rischia di finire peggio.

“Solida prova difensiva e occasioni sprecate, su tutte il rigore di Osimhen, assurdo nella reazione alla sostituzione – ha dichiarato Varriale – Ma è chiaro che tra squadra e Garcia non c’è feeling e De Laurentiis non può ignorarlo“.

Parole pesanti quelle del giornalista, che evidenziano come tra il tecnico francese e il gruppo non ci sia sintonia. Dopo un avvio negativo, con 2 pareggi nelle ultime 3 giornate, il Napoli rallenta la rincorsa al primo posto occupato dall’Inter.

Secondo Varriale la dirigenza azzurra non può più ignorare i segnali negativi di questo inizio di stagione. Serve una svolta immediata per evitare il peggio.