Il video Tik Tok su Osimhen che ha mandato su tutte le furie l’agente

CALCIO NAPOLI. Continuano le polemiche per il video pubblicato e poi prontamente rimosso dal Napoli su TikTok che prendeva in giro Victor Osimhen. L’agente del giocatore, Roberto Calenda, come già riportato si è sfogato duramente sui social network.

In giornata la SSC Napoli ha condiviso un breve filmato sul proprio profilo TikTok che vedeva come protagonista l’attaccante nigeriano. Nel video si vede Osimhen cadere goffamente a terra durante un allenamento, con tanto di musichetta in sottofondo a prendere bonariamente in giro il giocatore.

Un contenuto divertente ma che evidentemente non è piaciuto all’entourage del calciatore, che ha preteso la rimozione del video, avvenuta prontamente da parte del club. Tuttavia l’agente Calenda ha definito “inaccettabile” l’accaduto, annunciando possibili azioni legali.

Sicuramente un caso spinoso per il Napoli, che ha sottovalutato la portata mediatica di un contenuto pubblicato sui social così virale come TikTok. La società dovrà fare chiarezza sull’episodio e rasserenare gli animi dell’entourage di Osimhen, sempre più al centro di voci e critiche nell’ultimo periodo.

Ecco il video pubblicato sul profilo TikTok della SSC Napoli ha scatenato l'indignazione di Roberto Calenda, l'agente di Victor Osimhen. Il video, che è stato prontamente rimosso dal club, ha portato Calenda a esprimere la sua rabbia e a minacciare azioni legali.