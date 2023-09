Osimhen, l’agente minaccia azioni legali: “Inaccettabile quello che ha fatto il Napoli”

L’agente di Osimhen, Calenda, attacca duramente il Napoli per un video pubblicato e poi rimosso da TikTok. Minacciate azioni legali.

Calenda: “Un Fatto Grave che Provoca Danni Gravissimi”

Nel suo post, Calenda ha scritto: “Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un video che prendeva in giro Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che provoca danni gravissimi al giocatore e si aggiunge al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news.”

Possibilità di Azioni Legali

L’agente ha anche annunciato che si riserva il diritto di intraprendere azioni legali contro il club partenopeo. “Ci riserviamo il diritto di intraprendere azioni legali e ogni iniziativa utile a tutelare Victor,” ha aggiunto Calenda nel suo post.

Un caso spinoso per il Napoli, con Osimhen sempre più al centro di voci e critiche. Il club partenopeo non ha ancora commentato l’accaduto, ma la polemica è servita. L’agente Calenda è furibondo e pronto a passare per vie legali dopo l’increscioso episodio social che ha visto protagonista suo malgrado il numero 9 azzurro. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare sviluppi e chiarimenti da parte della società.