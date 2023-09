Caso Osimhen, l’avvocato di De Laurentiis: “Napoli sereno, nessun illecito”

L’avvocato di Aurelio De Laurentiis, Fabio Fulgeri, è intervenuto sul caso Osimhen dichiarando che il Napoli non corre alcun rischio.

CALCIO NAPOLI. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato recentemente iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Roma. L’accusa è di falso in bilancio e riguarda il trasferimento di Victor Osimhen dal Lille al Napoli nel 2020.

Sulla vicenda è intervenuto ai microfoni di TvPlay Fabio Fulgeri, avvocato del presidente del Napoli. Il legale ha dissipato ogni dubbio sulla regolarità dell’operazione che ha portato il nigeriano in azzurro nel 2020.

“Processualmente il falso in bilancio è di competenza della Procura di Roma. La competenza di decidere e valutare l’ipotesi di reato è della Procura di Roma, ma il fatto è stato già valutato dai pm di Napoli che hanno ritenuto che non ci fosse reato per ragioni fiscali” ha spiegato Fulgeri.

I pm partenopei non hanno ravvisato alcun illecito fiscale nell’acquisto di Osimhen. L’ipotesi residuale di falso in bilancio è quindi passata per competenza ai colleghi di Roma. Ma si tratta della stessa vicenda, solo sgravata dall’iniziale accusa più grave.

De Laurentiis e il Napoli hanno accolto con tranquillità la notizia. Il presidente ha già chiarito la sua posizione e, secondo il suo legale, non teme alcuna conseguenza. “L’operazione Osimhen, del resto, rientra nei normali parametri del calciomercato,” ha concluso Fulgeri.

In sostanza, per l’avvocato di De Laurentiis l’operazione Osimhen è stata limpida e il Napoli può stare tranquillo. Le valutazioni fatte a Napoli, del resto, hanno già scagionato il club da irregolarità di sorta. Il patron azzurro è fiducioso nell’esito positivo anche a Roma.

Con le parole di Fulgeri, sembra che per il Napoli e De Laurentiis non ci siano “rischi” e che l’operazione sia stata “limpida”.