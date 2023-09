Osimhen-Garcia, le ultime da Sky: “C’è già stato un faccia a faccia tra i due”

Il faccia a faccia tra l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, e l’allenatore Garcia è già avvenuto dopo il controverso episodio di Bologna.

CALCIO NAPOLI. Durante la sfida della quinta giornata di Serie A tra Bologna e Napoli, l’attaccante azzurro Victor Osimhen ha mostrato segni di nervosismo al momento della sostituzione. Il giornalista Massimo Ugolini ha commentato la situazione, evidenziando che questo tipo di comportamento non è nuovo per Osimhen. Ugolini ha anche sottolineato che il suggerimento tattico di Osimhen al momento della sostituzione potrebbe essere interpretato come una mancanza di rispetto per i ruoli stabiliti. Queste le parole dell’inviato di Sky Sport:

“Non è nuovo Osimhen a questo tipo di atteggiamento, ma anche il suggerimento tattico al momento della sostituzione vuol dire che non c’è assolutamente rispetto dei ruoli e questo è un aspetto preoccupante. Osimhen mandava a quel paese anche Spalletti ma non ha mai sindacato sugli aspetti tattici. C’è già stato un faccia a faccia tra l’allenatore e il giocatore. Ora ci si aspetta di più da parte di tutti”, ha riferito l’inviato di SKY Sport.

Da parte sua, Victor Osimhen sta attraversando un periodo difficile, essendo rimasto a secco di gol per quattro partite consecutive, una situazione rara nella sua carriera di prolifico attaccante. Con l’Udinese, Osimhen spera di ritrovare la sua forma migliore al più presto.