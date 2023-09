Fedele attacca Di Lorenzo: “Dov’è la leadership? Avrebbe dovuto zittire Osimhen e non dargli la pacca sulla spalla”

Il giornalista Enrico Fedele si è soffermato sulla sfida tra Bologna e Napoli e sulle parole di Di Lorenzo relative al gesto di Osimhen.

Il giornalista Enrico Fedele, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, durante la puntata odierna della trasmissione Forza Napoli Sempre, è tornato sulla sfida di ieri tra Bologna e Napoli soffermandosi in particolare sulle parole post partita di Giovanni Di Lorenzo e sul gesto di Victor Osimhen al momento del cambio. Di seguito le sue parole:

“Victor Osimhen ha sbagliato a sfogarsi così con l’allenatore, però io non lo avrei mai tolto. Ci sono giocatori che fanno paura alle difese a prescindere e che devono sempre restare in campo. E’ come la leggenda di ‘El Cid’. I difensori, se sono in apprensione, possono avere delle disattenzioni. Haaland esce mai? E Mbappè? E Messi? E allora, vi chiedo, di cosa stiamo parlando?”.

Fedele ha poi aggiunto: “Come giudico le dichiarazioni post gara? O siamo alla frutta o alle dichiarazioni false. Di Lorenzo gli ha dato una pacca, quando è stato sostituito, invece avrebbe dovuto dire ‘Stai zitto e vattene!’. Nessuno ha leadership. Sta capitando anche alla Lazio: è la stessa squadra dell’anno scorso ma senza Milinkovic-Savic, e la differenza si vede. Scordatevi lo Scudetto. Se vogliamo ricordarci la squadra dell’anno scorsa, sbagliamo. Dobbiamo avere un solo obiettivo: centrare il secondo, terzo o quarto posto. Mondiale per Club? Non ce la facciamo”.