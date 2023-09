Napoli, Di Lorenzo amareggiato: “Non vinciamo da troppo tempo. Kvara è dispiaciuto”

Dopo il pari col Bologna, il capitano del Napoli Di Lorenzo ha ammesso: “L’umore non è dei migliori, la vittoria manca da troppo”. Kvaratskhelia è dispiaciuto per il gol che non arriva.

CALCIO NAPOLI. Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha esternato tutta la sua amarezza dopo il pareggio per 0-0 sul campo del Bologna. Un risultato che frena la rincorsa degli azzurri alle prime posizioni.

“Non siamo contenti, l’umore non è dei migliori, ci tenevamo a tornare alla vittoria che in campionato manca da troppo” ha dichiarato Di Lorenzo. Il terzino ha poi analizzato le difficoltà della squadra: “Dobbiamo migliorare nella gestione della gara e avere continuità nei 90 minuti. A volte questa cosa ci manca“.

Di Lorenzo ha anche minimizzato le reazioni polemiche di Kvaratskhelia e Osimhen dopo le sostituzioni nelle ultime gare: “Sono cose che gestiamo internamente, in un momento così vengono amplificate. Ne parleremo per migliorare, non servono certi atteggiamenti“.

Poi, sul georgiano: “Kvara è un attaccante, il gol gli manca ed è dispiaciuto. Dobbiamo lavorare e guardare avanti”. Infine un messaggio al gruppo: “E’ un nuovo corso col nuovo allenatore, dobbiamo dare tutti di più. L’umore non è dei migliori, siamo uniti per risolvere la situazione”.

Di Lorenzo non nasconde l’amarezza e chiede una reazione a squadra e società. La vittoria manca da troppo tempo secondo il capitano, che attende una svolta immediata.