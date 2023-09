Bologna-Napoli, Garcia: “Serve cazzimma. Ho parlato con Osimhen”

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, parla del pareggio a reti inviolate contro il Bologna, il tecnico sin è soffermato anche su Natan e Osimhen.

CALCIO NAPOLI. Al termine di una partita combattuta che ha visto il Napoli pareggiare 0-0 con il Bologna, Rudi Garcia ha condiviso i suoi pensieri sulla prestazione della sua squadra. “La prestazione è buona, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo lavorato su degli schemi che hanno funzionato, ma non siamo contenti perché ci manca il gol e la vittoria,” ha detto Garcia ai microfoni di DAZN.

“Natan ha fatto una gara di sicurezza. Abbiamo aspettato il momento giusto per inserirlo e ha giocato bene,” ha detto Garcia, sottolineando l’importanza del giovane difensore nel contesto della partita e della stagione.

Il Rigore Mancato di Osimhen: “Succede ai Grandi Calciatori”

Riguardo al rigore mancato da Victor Osimhen, Garcia ha mostrato comprensione. “Non è un problema, succede a tutti i più grandi calciatori. Sulla sua uscita gli ho parlato. Kvara e Osimhen hanno fatto bene, ma abbiamo tanta qualità in rosa e sulla panchina,” ha spiegato.

La Profondità della Rosa e la Gestione dei Cambi

Garcia ha anche parlato della profondità della sua rosa e della necessità di utilizzare tutti i giocatori, specialmente in un calendario così fitto. “I giocatori lo sanno, c’è la squadra che inizia e la squadra che finisce la gara che non sono gli stessi undici,” ha detto.

La Reazione di Osimhen e la Cultura di Squadra

“La reazione di Osimhen? È la migliore cosa quando uno esce e non è contento. Ho parlato con lui negli spogliatoi. Ho giocatori in panchina come Lindstrom che non sono riuscito ad utilizzare. L’abbraccio con Kvara? Abbraccio tutti i miei giocatori,” ha aggiunto Garcia.

Obiettivi Futuri: “Dobbiamo Vincere Mercoledì”

“Sugli obiettivi? Una squadra come il Napoli deve giocare la Champions League ogni anno. Dobbiamo vincere mercoledì e poi fare una striscia di vittorie. Serve cazzimma, conosco questo termine, anche oggi l’ho usato” ha concluso Garcia, sottolineando l’importanza delle prossime partite per il Napoli.