Bologna-Napoli 0-0, Thiago Motta: “Rigore Inesistente, Grande Prestazione”

Thiago Motta, allenatore del Bologna, commenta la prestazione della sua squadra nel pareggio a reti inviolate contro il Napoli.

CALCIO NAPOLI. L’allenatore del Bologna, Thiago Motta, ha parlato a DAZN dopo il pareggio per 0-0 contro il Napoli, una delle squadre più forti della Serie A. Motta ha elogiato la sua squadra per la “grandissima prestazione” e ha espresso alcune riserve sulla decisione del rigore a favore del Napoli.

Thiago Motta su Bologna-Napoli

“Siamo sempre stati in partita contro una buonissima squadra con un grande potenziale offensivo senza prendere gol,” ha detto Motta. L’allenatore ha sottolineato come la sua squadra non abbia “sofferto” durante la partita, nonostante la pressione offensiva del Napoli.

Critiche alla Decisione del Rigore

Motta ha anche criticato la decisione dell’arbitro di concedere un rigore al Napoli, definendola “inesistente”. “Non abbiamo sofferto al di là del rigore che per me è inesistente,” ha aggiunto.

Elogi a De Silvestri

Uno dei punti salienti delle dichiarazioni di Motta è stato l’elogio a Lorenzo De Silvestri, che è entrato in campo “in un momento delicato” e ha offerto una “grandissima prestazione”. “Lavora alla grande ogni volta, anche più degli altri. Sono contento di averlo, i più giovani hanno bisogno di questi insegnamenti da uno come lui,” ha detto Motta.