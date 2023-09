Meluso su DAZN: “Natan aveva Bisogno di Tempo”

Il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, parla dell’esordio di Natan nel prepartita di Bologna-Napoli su DAZN. Sottolinea l’importanza del periodo di adattamento per il giovane difensore.

CALCIO NAPOLI. Nel prepartita del match tra Bologna e Napoli, Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, ha condiviso alcune riflessioni sui microfoni di DAZN riguardo all’esordio del difensore Natan.

Un Esordio Atteso

“Esordio per Natan? Il calciatore viene da un altro continente e aveva bisogno di un periodo di adattamento,” ha detto Meluso. Queste parole sottolineano l’importanza del tempo e della pazienza necessari per l’integrazione di un giovane talento come Natan nel contesto europeo e, più specificamente, italiano.

Caratteristiche da Difensore Europeo

Meluso ha aggiunto che Natan “è stato anche veloce, ha caratteristiche da difensore europeo.” Questo suggerisce che il calciatore ha già mostrato segni positivi nel suo processo di adattamento, nonostante le differenze culturali e di stile di gioco tra i continenti.

Una Scelta Condivisa

Importante sottolineare che l’inserimento di Natan nella formazione titolare è stato una “scelta condivisa,” probabilmente tra Meluso e l’allenatore Rudi Garcia. “Non va giudicato oggi, perché ha bisogno di tempo,” ha concluso Meluso, invitando a una valutazione più oculata e meno precipitosa del giovane difensore.